ستولتنبرج يشير إلى احتياج الناتو لإنفاق المزيد للوصول إلى أهدافه

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، أعضاء الحلف على إنفاق أموال كثيرة إضافية على الدفاع تزيد على الحد الأدنى البالغ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي اتفقوا عليه.

وذكر ستولتنبرج اليوم في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في نيويورك أن خطط الدفاع الجديدة لحلف الناتو "تتطلب إمكانيات وقوات محددة واستعدادا، وأن يوفر الحلفاء هذه القوات، ويتعين عليهم أن ينفقوا أكثر بكثير من 2 % من إجمالي الناتج المحلي، سواء كان ذلك 5ر2 % أم 3 %".

وترجع تعهدات الالتزام بإنفاق 2 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في حلف الناتو إلى 2014. وحققت المستوى المستهدف آنذاك ثلاث دول فقط. وقرر الحلفاء في 2023 بعد غزو روسيا لأوكرانيا أنهم سيبدأون في النظر إلى نسبة 2 % باعتبارها الحد الأدنى لا الهدف، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

كان تقرير سنوي عرضه ستولتنبرج في شهر مارس الماضي ذكر أن 11 دولة فقط من أصل 31 أعضاء في الناتو حققت هدف إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء ارتفع بنسبة 11% العام الماضي.





