بايدن يؤكد مجددا دعمه لتعافي أوكرانيا

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، التأكيد على التزامه بمساعدة أوكرانيا في إعادة البناء.

وقال بايدن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن ملتزمون بتزويد أوكرانيا بالموارد التي تحتاجها لتعود أقوى مما كانت عليه من قبل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الهجمات الروسية تسببت في أضرار كبيرة، لكنه أكد أن أوكرانيا تتمتع بـ"مرونة اقتصادية". وكانت روسيا قد بدأت حربها ضد اللدولة المجاورة في فبراير 2022.



وشارك في الحدث الذي أُقيم يوم الأربعاء كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث قدم بايدن إعلانا من أكثر من 30 دولة والاتحاد الأوروبي لدعم إعادة الإعمار.

وتهدف المبادرة إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الأضرار وإعادة بناء أوكرانيا على المدى الطويل. وقال بايدن: "اليوم، نطلق إعلانا مشتركا لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة الإعمار للتأكيد على أننا نقف مع أوكرانيا الآن وفي المستقبل".

وفي يونيو، قررت مجموعة الدول الصناعية الغربية السبع الكبرى استخدام دخل الفوائد من الأصول الروسية المجمدة لتمويل حزمة قروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وأضاف بايدن في نيويورك: "سيتم تجميد أصول روسيا السيادية حتى تنهي روسيا عدوانها وتدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها".