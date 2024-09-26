500 ريال سعودي سعر تذكرة مباراة الأهلي والزمالك في السوق السوداء

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أكد محمد العميري، الناقد الرياضي السعودي، إن مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي، خارج التوقعات، ولايمكن تحديد نتائجها، خاصة وأن لها ظروفا خاصة، وتعتمد على الحالة الفنية والنفسية للاعبين داخل البساط الأخضر.

أضاف محمد العميري خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن ناديي الأهلي والزمالك لديهم شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية.

وواصل محمد العميري، أن اللاعبين أصحاب الخبرات من الفريقين سيرجحون كفه فريقهم، مؤكداً أن المباراة لن تصل إلى ركلات الترجيح وسيتم حسمها خلال الـ 90 دقيقة.

أشار محمد العميري، إلى أن سعر تذكرة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، تباع في السوق السوداء داخل المملكة العربية السعودية بـ 500 ريال سعودي للكراسي المتواجدة حلف مرمى الفريقين.

أتم محمد العميري بتوقع فوز النادي الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، مؤكداً أن المدرب الذكي هو من سيحسم الفوز ويسعد جماهيره.