أجرى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة البلينا، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وحسين حبارير رئيس المركز، وذلك استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة بمختلف مراكز المحافظة؛ للوقوف على أحوال الشارع، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

واستهل محافظ سوهاج، جولته بتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة قرية "بني حلوة" للتعليم الأساسي "رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي"، وأبدى استياءه من مستوى النظافة، وعدم صيانة دورات المياه، ووصلات الكهرباء، وعدم وجود بعض المعلمين داخل الفصول، موجها بإحالة مدير المدرسة، ومسئول الصيانة للتحقيق، وكلف التفتيش المالي والإداري بمراجعة كل المخالفات التي تم رصدها داخل المدرسة.

كما تضمنت الجولة تفقد مدخل مدينة البلينا، ومنطقة المزلقان، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حيث لاحظ المحافظ كثرة الإشغالات، والتكدس بالشوارع، موجهًا رئيس المدينة بتنفيذ حملة فورية مكبرة لرفع جميع الإشغالات، وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة، محددًا مهلة لمدة شهر لرئيس المدينة لتلافي كل الملاحظات، وإعادة الانضباط للشارع بمدينة البلينا.

كما تابع "سراج"، خلال جولته حركة البيع والشراء، ومدى توافر السلع الغذائية بعدد من المحلات التجارية، موجهًا بمراجعة تراخيص تلك المحلات، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما تابع سير العمل بمركز خدمة عملاء شركة المياه، والمركز الطبي والإدارة الصحية، وإدارة الشباب والرياضة بالبلينا، موجهًا التفتيش المالي والإداري بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وإحالة المتغيبين للتحقيق.

وكلف المحافظ، التفتيش المالي والإداري بالمرور على مستشفى الشيخ مرزوق للغسيل الكلوي، لمراجعة كل الأعمال بها، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية، ومراجعة حضور وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، والعرض بالنتائج.

والتقى المحافظ، عددًا من المواطنين بشوارع مدينة البلينا، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، موجهًا بتنفيذ عدد من الطلبات بشكل فوري، وإحالة عدد من الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ.

واختتم المحافظ، جولته بمركز البلينا بتفقد المنطقة الأثرية بأبيدوس، وقد تفقد الفندق السياحي بالمنطقة، ومعبد سيتي الأول، والتقى عددًا من السائحين من مختلف الجنسيات، الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة "أبيدوس".

واستمع إلى شرح مفصل عن المعبد وأهميته التاريخية والأثرية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق من مدينة البلينا إلى المنطقة الأثرية، لخدمة الحركة السياحية. وفي طريق عودته من البلينا تفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية لإنشاء منطقة أسواق بنطاق قرية الزوك الشرقية بمركز المنشاة، وذلك بمنطقة الصرف المغطى؛ لتكون بديلا لسوق الخميس العشوائي، الذي يعوق الطريق السريع، موجها بسرعة تجهيز المنطقة ورصفها ببلاط الإنترلوك، ونقل السوق إليها في أقرب وقت ممكن.