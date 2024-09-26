نمو الطلب على السيارات التي تصنع بالطلب من رولز رويس

قال الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الفارهة البريطانية رولز رويس موتور كارز ،إن ارتفاع الطلب على السيارات التي تصنع خصيصا بالطلب وفقا لمواصفات كل عميل ساعد في تعويض تراجع مبيعاتها في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كريس برونريدج الرئيس التنفيذي للشركة القول إن سوق السيارات الفارهة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم "تعاني أوقاتا شديدة الصعوبة"، مضيفا أن رولز رويس المملوكة لمجموعة بي.إم.دبليو الألمانية العملاقة للسيارات الفارهة تستطيع التعامل مع هذه الظروف من خلال مرونتها ومبيعاتها في المناطق الأخرى.

وقال برونريدج في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الشركة تشهد طلبا متزايدا على "السيارات المخصصة الشخصية ... بشكل عام نستطيع تحقيق التوازن في أعمالنا بطريقة فعالة".

يذكر أن شركات صناعة السيارات العالمية تعاني من التراجع الكبير في المبيعات في الصين وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، وأحد أهم محركات نمو المبيعات للعلامات الفارهة. ونتيجة لتراجع أداء الاقتصاد الصيني اتجه العملاء نحو السيارات الأقل سعرا وتراجع طلبهم على السيارات الفارهة.

في الوقت نفسه تواجه رولز رويس تداعيات قرار بي.إم.دبليو استدعاء عدد من السيارات وهي العملية قد تكلفها حوالي مليار يورو (1ر1 مليار دولار) وتشمل حوالي 600 سيارة من طراز رولز رويس سبتكر التي يبلغ سعر الواحدة منها 420 ألف دولار في أمريكا الشمالية، بحسب الرئيس التنفيذي، الذي أضاف أن الشركة تصلح العيوب في هذه السيارات الكهربائية بأسرع ما يمكن.

يذكر أن رولز رويس باعت 6032 سيارة في الصين خلال العام الماضي حيث أصبحت الولايات المتحدة أكبر سوق للشركة البريطانية على حساب الصين.

وقال الرئيس التنفيذي إن الصين "مهمة للغاية" بالنسبة لرولز رويس بسبب ارتفاع عدد كبار الأثرياء في هذه الدولة مما يجعلها سوقا مهمة لشركات السيارات الفارهة بشكل عام.