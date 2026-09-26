الدماطي: الأهلي لم يطلب عودة لاعبيه من منتخب مصر

حسم محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل المثار بشأن إمكانية مطالبة النادي بعودة لاعبيه الدوليين من معسكر منتخب مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مطروح داخل القلعة الحمراء.

وقال الدماطي، في تصريحات عبر قناة النهار: «نساند جميع لاعبي الأهلي، وندعم في الوقت نفسه مصلحة منتخب مصر، ونسعى دائمًا لما فيه الخير للكرة المصرية».

وأضاف: «غير صحيح أن الأهلي يفكر في طلب عودة لاعبيه من منتخب مصر، وأعتقد أن اتحاد الكرة استوعب الرسالة التي وجهها النادي من خلال بيانه الأخير».

وتطرق عضو مجلس إدارة الأهلي إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، مشيدًا بما قدمه خلال السنوات الماضية، قائلًا: «محمد الشناوي أحد أهم لاعبي الأهلي خلال آخر 10 سنوات، وضحى كثيرًا من أجل النادي، وشارك في كأس العالم مرتين، والأولمبياد، ومونديال الأندية، ولا نحتاج للحديث عنه كثيرًا، لأنه لاعب تاريخي في الأهلي».