200 ألف مشارك في مسيرة للمثليين بعد تقنين زواجهم في تايوان

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شارك عدد قياسي من الاشخاص بلغ 200الف في مسيرة للمثليين في عاصمة تايوان اليوم السبت.

ورفع المشاركون أعلام قوس قزح ولافتات كتب عليها "جيران طيبون" و"الحب" والتنوع لإبداء الدعم لزواج المثليين.

وجاءت مسيرة "السحاقيات والمثليون ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسيا" التايوانية لعام 2019 بعد خمسة أشهر من تقنين زواج المثليين في تايوان، ووصفت المسيرة بأنها الأكبر في آسيا.

وقام المشاركون من أكثر من مئتي مجموعة بالسير وسط تايبيه إلى ساحة أمام المكتب الرئاسي تحت شعار الفعالية "المثليون جيران طيبون".

من بين قضايا المثليين قيد المناقشة في تايوان هي توعية أفضل بشأن المساواة بين الجنسين وتوسيع حقوق زواج المثليين التي تشمل الزواج من مثليي الجنس الأجانب بشكل عام.

وحاليا، لا يسمح لمواطني تايوان إلا بالزواج من أشخاص مثلي الجنس منحدرين من دول قننت زواج المثليين.