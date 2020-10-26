الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بعد تورط فرونتكس بقضية المهاجرين

أعربت المفوضية الأوروبية عن "قلقها العميق" من دفع المهاجرين بعيدًا عن الحدود البحرية للتكتل الأوروبي، بعد أن كشفت تقارير عن تورط وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" في هذه العملية، حسبما ذكر متحدث رسمي.

وفي الأسبوع الماضي، وجد تحقيق مشترك أجراه موقع التحقيقات الصحفية الاستقصائي "بيلنجكات" ووسائل إعلام أخرى أن فرونتيكس، تورطت بشكل فعال في حوادث متعددة على الحدود البحرية اليونانية التركية منذ مارس الماضي أو كانت حاضرة فيها.

وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت جانز "إننا نأخذ هذه المسألة على محمل الجد.. إن المفوضية تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث حالات رد فعل أو أشكال أخرى من عدم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ضمانات لحماية الحقوق الأساسية والحق في الحصول على اللجوء".

وإن مثل هذه التصرفات لدفع المهاجرين بعيداً، تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي والأوروبي.

ومع ذلك، فقد تعرضت الوكالة لاتهامات مراراً وتكراراً بالتعاون مع قوات خفر السواحل الوطنية لدفع المهاجرين إلى العودة إلى موانئهم الأصلية أو إلى المياه الدولية على مدى السنوات القليلة الماضية.