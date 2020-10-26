كلودين عون: قبل السلام مع إسرائيل هذا ما يجب أن يحدث

رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية كلودين عون، أن" ترسيم الحدود مع إسرائيل وحلّ ملفّ اللاجئين الفلسطينيين وحماية الموارد الطبيعيّة التي نعول عليها للنهوض باقتصادنا، هي من الخطوات الأساسية التي يجب أن تحدث، للحديث عن سلام مع إسرائيل.

وأضافت عون في حديث مع موقع "الجديد" :" أنا أدافع أولاً عن مصالح بلدي وعن سيادته واستقلاله".

وعن حقوق المرأة قالت:" حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. المرأة متساوية مع الرجل وعلى القوى السياسية التعامل مع حقوقها كسلة متكاملة والاعتراف بها وبأهليتها أن تبدي رأيها وتطرح الحلول وتشارك في أخذ القرارات.

وتابعت رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية:" قناعتي في ملف الجنسية كما في كل الملفات، هي أنه ليس بالإجحاف والظلم على فئة من الناس نستطيع أن نبني وطناً. لذا أدعو المجلس النيابي إلى مناقشة كل مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة للاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، والخروج بأفضل صيغة له."

وعن تأليف الحكومة قالت:" أتمنى اعتماد المعيار الواحد في تأليف الحكومة، إما أن يتم تعيين اختصاصيين من خارج كل القوى السياسية، وإما أن تسمي كلّ القوى السياسية اختصاصيين من خارج الأحزاب في الوزارات."

وقالت:" المصالحة الحقيقية يجب أن تتم أولاً على الصعيد الشعبي لكي تكون حقيقية ومستدامة. فالمصالحة المسيحية مثلاً كان يجب أن تتم بين عناصر القوات اللبنانية وضباط وعسكر الجيش اللبناني وعائلاتهم."