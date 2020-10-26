الرئاسة الروسية: مبادرة بوتين حول الصواريخ لم تناقش مع دول أخرى

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش بشكل مسبق مع دول أخرى اقتراحه المتعلق بخفض التوتر متعدد الاتجاهات في ظروف وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) - في تصريح اليوم الاثنين؛ ردا على سؤال عما إذا كانت المقترحات الواردة في بيان الكرملين في وقت سابق من اليوم قد تم إعدادها مع شركاء أجانب - إن "هذه مبادرة جديدة للرئيس فلاديمير بوتين".

وكان بوتين قد أعرب عن استعداد بلاده للتخلي عن نشر صواريخ "9М729" في الجزء الأوروبي من روسيا بشرط قيام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بخطوات مقابلة، وذلك في بادرة لحسن النية من قبل موسكو.

وأكد بوتين - في بيان صدر مؤخرا - أنه يعتبر انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة المذكورة خطأ جسيما، يزيد من مخاطر إطلاق العنان لسباق تسلح صاروخي والانزلاق إلى تصعيد خارج عن السيطرة.

وجدد البيان التزام روسيا بإعلانها السابق عن تجميدها نشر للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على البر طالما لم تظهر أسلحة صاروخية أمريكية الصنع من فئات مماثلة في المناطق المعنية، داعيا دول حلف "الناتو" مجددا للنظر في إمكانية إعلانها تجميدا مماثلا.