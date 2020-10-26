محافظ الوادي الجديد: افتتاح مكتب لمنظمة «الفاو» قريبًا بالمحافظة

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إنه تم الاتفاق على افتتاح مكتب لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) قريبًا في الوادى الجديد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المحافظ، مساء اليوم الأحد، عقب لقائه ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر الدكتور نصر الدين حاج الأمين، والوفد المرافق له، بحضور نائب المحافظ حنان مجدي، وسكرتير عام المحافظة المساعد سيد محمود، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الدكتور مجد المرسي.

وجرى خلال اللقاء عرض مقومات الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد، والتيسيرات التي تقدمها المحافظة في مجال الاستثمار، كما تمت مناقشة المبادرات والمشروعات التي يمكن التعاون المشترك من خلالها، وسبل التعاون في مجال تطوير نظم الري بالمحافظة.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للوفد، كما أهدى الوفد أطلس نخيل البلح والتمور في مصر للمحافظة.