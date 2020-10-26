 الرئيس الفنزولي: علماؤنا ابتكروا علاجا يقضي على كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 26 أكتوبر 2020 9:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الفنزولي: علماؤنا ابتكروا علاجا يقضي على كورونا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 8:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 8:23 ص

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأضاف - في كلمة أذاعها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ونقلتها قناة "روسيا اليوم" - "أن الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لـ" كوفيد-19" بشكل كامل وتام، دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة".
وأوضح مادورو أن بلاده ستقوم خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية، وفي حال الحصول على موافقة المنظمة سيبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج.
وأكد أن العقار الذي يقضي على فيروس كورونا يعتمد على "جزيء "دي أر تن " الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي "سي" ، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك