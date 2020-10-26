المصرية لحقوق الإنسان: القضاة والمستشارون أداروا العملية الانتخابية بكل شفافية

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية بكفاءة عالية جدًا، مشيرًا إلى اختفاء المشكلات التي كانت تواجها اللجان سابقًا.

وأضاف أبو سعدة، في لقاء ببرنامج «من مصر» النوع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن القضاة والمستشارين أداروا الانتخابات بكل شفافية، مؤكدًا أن العملية جرت بمصداقية دون تزوير.

وأوضح أنه لم تكن هناك أي قيود لدخول اللجان والتصويت، مضيفًا أن كل الملاحظات تتعلق بمدى حسن إدارة العملية الانتخابية والتسهيل على المواطنين دون تدخل الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن المخالفات التي ظهرت خارج اللجان جميعها معتادة ومقبولة، مركزًا على أن هذه الملاحظات لم تؤثر على سير العملية الانتخابية أو سلامتها.

ونفى عدم ارتكاب أي مرشح لأي فعل مخالف من هذا، قائلًا: «كل حد عمل حاجة، لأن كل واحد عنده قريته وناسه، وبالتالي بيمارس ده»، على حد تعبيره.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح أمس السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن ينتهي التصويت بالمرحلة الأولى مساء اليوم الأحد.

