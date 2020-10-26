رئيسة المفوضية الأوروبية: تأثرت بشدة لوفاة نائب رئيس البرلمان الألماني أوبرمان

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عن بالغ تأثرها بوفاة نائب رئيس البرلمان الألماني، توماس أوبرمان، مشيدة به كشخص مميز وديمقراطي.

وكتبت السياسية الألمانية اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "وفاة توماس أوبرمان أثرت في بشدة. لقد كان هناك دائما منذ أول يوم لي في السياسة في ولاية سكسونيا السفلى... تصارعنا سياسيا، لكننا حققنا الكثير. لقد مات شخص مميز وديمقراطي".

يذكر أنه قبل تولي فون دير لاين وزارات اتحادية في حكومات متعددة للمستشارة أنجيلا ميركل، كانت نائبة عن الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان المحلي لولاية سكسونيا السفلى خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2005. وكان أوبرمان نائبا في نفس البرلمان المحلي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى عام 2005.

وتوفى أوبرمان على نحو مفاجئ تماما مساء أمس الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكانت محطتا "آر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتان أوردتا خبر الوفاة من قبل، وتحدثتا عن أن السياسي (66 عاما) انهار مساء أمس الأحد خلال أعمال تليفزيونية مع القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، ونُقل إلى المستشفى. وقد أكدت ذلك محطة "زد دي إف".

وكان السياسي المنحدر من ولاية ساكسونيا السفلى، أوبرمان، أعلن في نهاية أغسطس الماضي أنه لن يترشح مرة أخرى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: "بعد 30 عاما كعضو في برلمان ولاية ساكسونيا السفلى والبرلمان الاتحادي الألماني، حان الوقت الآن للقيام بشيء مختلف والبدء في مشاريع جديدة".

وتولى أوبرمان رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017. وفاز في دائرته الانتخابية في مدينة جوتينجن في أربع دورات تشريعية على التوالي. وفي الآونة الأخيرة، تبنى أوبرمان حملة لتقليص عدد المقاعد في البوندستاج وإصلاح قانون الانتخابات.