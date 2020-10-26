ميركل تعرب عن صدمتها من وفاة نائب رئيس البرلمان الألماني

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها وحزنها الشديد من الوفاة المفاجئة لنائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج)، توماس أوبرمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، على لسان المستشارة اليوم الاثنين: "أقدره على مدار سنوات عديدة باعتباره شريكا ديمقراطيا اشتراكيا موثوقا وعادلا في الائتلاف الحاكم"، مضيفا أنه بصفته نائب رئيس البرلمان الألماني، قدم أوبرمان "خدمات متميزة لبرلماننا في الأوقات العصيبة"، وعبرت ميركل عن تعازيها لأسرة أوبرمان.

وتوفى أوبرمان على نحو مفاجئ تماما مساء أمس الأحد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وكانت محطتا "آر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتان أوردتا خبر الوفاة من قبل، وتحدثتا عن أن السياسي 66 عاما، انهار مساء أمس الأحد خلال أعمال تليفزيونية مع القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، ونُقل إلى المستشفى. وقد أكدت ذلك محطة "زد دي إف".

وكان السياسي المنحدر من ولاية ساكسونيا السفلى، أوبرمان، أعلن في نهاية أغسطس الماضي أنه لن يترشح مرة أخرى في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: "بعد 30 عاما كعضو في برلمان ولاية ساكسونيا السفلى والبرلمان الاتحادي الألماني، حان الوقت الآن للقيام بشيء مختلف والبدء في مشاريع جديدة".

وتولى أوبرمان رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017.

وفاز في دائرته الانتخابية في مدينة جوتينجن في أربع دورات تشريعية على التوالي. وفي الآونة الأخيرة، تبنى أوبرمان حملة لتقليص عدد المقاعد في البوندستاج وإصلاح قانون الانتخابات.