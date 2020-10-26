بلجيكا: وحدات العناية المركزة قد تصل لأقصى طاقتها خلال 15 يوما بسبب كورونا

قال المتحدث إيف فان لاتيم المتحدث باسم فريق الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في بلجيكا، إن وحدات العناية المركزة في البلاد قد تصل إلى أقصى طاقة لها خلال 15 يومًا.



وأضاف لاتيم - في المؤتمر الصحفي الأسبوعي وأوردت قناة (يورونيوز) الأوروبية مقتطفات منه اليوم الاثنين- : "إنه في غضون 4 أيام أي بنهاية هذا الأسبوع سنكون تجاوزنا حاجز الألف مريض في وحدات العناية المركزة.. وبدون تغيير منحنى سلوكياتنا سنصل إلى 2000 مريض في وحدات العناية المركزة خلال أسبوعين وهذه طاقتنا القصوى".



ويأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان الحكومة البلجيكية عن تدابير جديدة على مستوى البلاد الجمعة الماضية بوقف بعض الأنشطة الرياضية الجماعية، على سبيل المثال، بالنسبة لمنطقة بروكسل فقط سيتم فرض تدابير أكثر صرامة كإغلاق صالات الألعاب الرياضية والمتاحف وإعادة تطبيق استخدام أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة.



يُشار إلى أن بلجيكا قد سجلت في المتوسط 12 ألفًا و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوميَا بين 16 و22 أكتوبر الجاري أي بزيادة قدرها 44% عن الأسبوع السابق لتلك الفترة .. وشهد الأسبوع الماضي زيادة في معدل دخول المستشفيات بنسبة 85% أي دخول 468 حالة يوميًا في المتوسط.