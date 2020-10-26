سلطات مطار الدوحة «تفحص النساء» بعد العثور على وليد في المرحاض

عبرت أستراليا عن "قلقها الشديد" إزاء قطر بعد أخبار عن خضوع نساء في مطار الدوحة إلى فحص داخلي وهن بصدد صعود طائرة متوجهة إلى سيدني.

ويعتقد أن عملية الفحص بدأت بعدما عثر العاملون في مطار حمد الدولي على وليد خديج في أحد المراحيض.

ولا يعرف ما إذا الوليد على قيد الحياة أم أنه ميت.

وكانت 13 امرأة أسترالية من بين النساء اللاتي خضعن للفحص.

ونقلت القناة السابعة الأسترالية أن النساء أخذن إلى سيارة إسعاف في مدرج المطار وطلب منهم نزع ملابسهن الداخلية قبل فحصهن.

ولم تخبر السلطات النساء بسبب الفحص قبل صعودهن على متن الطائرة يوم 2 أكتوبر.

وقد أثارت الحكومة الأسترالية القضية مع السلطات القطرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة في مؤتمر صحفي "لقد سجلنا رسميا قلقنا الشديد لدى السلطات القطرية وتلقينا وعودا بتوفير معلومات دقيقة وشفافة".

وقال متحدث باسم الشرطة نيو ساوث ولز، التي تدير فندقا للحجر الصحي أقام فيه الوافدون إلى سيدني عن الحادثة "خضعت النساء إلى الحجر الصحي، وتلقين خلال فترة الحجر الرعاية الصحية والنفسية من قبل الهيئات الصحية".