نتائج مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري مرتبط السلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط رجال لموسم 2021-2022.

وفازت كل الفرق أصحاب الأرض في مباريات الذهاب على مستوى المرتبط والرجال ما عدا فريق رجال الأولمبي الذي نجح في الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 69-64.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب يوم الجمعة القادم الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، فيما جاءت نتائج مواجهات دور ال١٦ كالتالي:

فوز مرتبط مصر للتأمين على الاولمبي 72-58

فوز رجال الأولمبي على مصر للتأمين 69-64

فوز مرتبط الزمالك على هليوبلويس 96-48

فوز رجال الزمالك على هليوبلويس 77-59

فوز مرتبط الاتصالات على طلائع الجيش 52-49

فوز رجال الاتصالات على طلائع الجيش 70-63

فوز مرتبط الاتحاد على الشمس 78-68

فوز رجال الاتحاد على الشمس 100-48

فوز مرتبط سموحة على طنطا 66-28

فوز رجال سموحة على طنطا 75-64

فوز مرتبط الجزيرة على الطيران 84-39

فوز رجال الجزيرة على الطيران 72-63

فوز مرتبط سبورتنج على اصحاب الجياد 61-42

فوز رجال سبورتنج على اصحاب الجياد 84-52

فوز مرتبط الأهلي على القناة 76-33

فوز رجال الأهلي على القناة 79-61