نتائج مواجهات ذهاب دور الـ 16 في دوري مرتبط السلة

انتهت مساء اليوم الثلاثاء مواجهات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري المرتبط رجال لموسم 2021-2022.
وفازت كل الفرق أصحاب الأرض في مباريات الذهاب على مستوى المرتبط والرجال ما عدا فريق رجال الأولمبي الذي نجح في الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 69-64.
ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب يوم الجمعة القادم الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، فيما جاءت نتائج مواجهات دور ال١٦ كالتالي:
فوز مرتبط مصر للتأمين على الاولمبي 72-58
فوز رجال الأولمبي على مصر للتأمين 69-64
فوز مرتبط الزمالك على هليوبلويس 96-48
فوز رجال الزمالك على هليوبلويس 77-59
فوز مرتبط الاتصالات على طلائع الجيش 52-49
فوز رجال الاتصالات على طلائع الجيش 70-63
فوز مرتبط الاتحاد على الشمس 78-68
فوز رجال الاتحاد على الشمس 100-48
فوز مرتبط سموحة على طنطا 66-28
فوز رجال سموحة على طنطا 75-64
فوز مرتبط الجزيرة على الطيران 84-39
فوز رجال الجزيرة على الطيران 72-63
فوز مرتبط سبورتنج على اصحاب الجياد 61-42
فوز رجال سبورتنج على اصحاب الجياد 84-52
فوز مرتبط الأهلي على القناة 76-33
فوز رجال الأهلي على القناة 79-61