فحص وعلاج 2056 رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين بالقليوبية

أكد الدكتور محمد حجازي، القائم بأعمال مدير معهد التناسليات الحيوانية، تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة القليوبية ‏من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى في القليوبية.

وقال حجازي، إن القافلة قامت بفحص وعلاج وتحصين 2056 حيوانا في قريتى نوي، وكفر شبين شملت 401 حيوان تم فحصها وعلاجها تناسليا وتأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية وتلقيح الجاهز منها تلقيحا صناعيا، و597 حيوانا تم علاجها باطنيا، و632 حيوانا تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى 411 حيوانا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية، و11 عملية جراحية، و3 طلوقات بقري وجاموسي تم فحصها وتقيمها.

وأوضح أنه تم تدريب 26 طبيبا بيطريا على أحدث التقنيات في مجال تشخيص المشاكل التناسلية وطرق علاجها، بالإضافة لتوعية المربين بأهمية استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان.

يذكر أن وزارة الزراعة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار المزراعين والمربيين في القرى الأكثر احتياجا.