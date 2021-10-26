مسؤولة ألمانية تحذر من تقنين القنب

حذرت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة المخدرات، دانيلا لودفيج، الحكومة الألمانية المقبلة من تقنين القنب.

وقالت لودفيج في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هدف الحكومة الألمانية الجديدة هو المخاطرة بصحة السكان لصالح روح العصر المزعومة".

وأكدت لودفيج أن استهلاك القنب على نحو منتظم من الممكن أن يؤدي إلى اضطرابات عقلية شديدة - خاصة عند المراهقين الذين لا يزالون في طور نموهم البدني، وقالت: "تدخين الحشيش من سن 18 ليس سوى شيء ضار، كما أنه لا يفيد في مسألة توفير حماية أفضل للقصر".

وعلى خلفية المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم محتمل بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، عاد الجدل بشدة حول تقنين القنب في ألمانيا. ويؤيد الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر تقنين القنب و"بيعه في منافذ متخصصة مرخصة"، بينما يدعو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى "الإتاحة المنظمة" للبالغين، على أن تكون في البداية عبر مشاريع نموذجية مصحوبة بعروض للوقاية والاستشارة. ولم يرد هذا الموضوع في مذكرة نتائج المحادثات الاستكشافية التي جرت بين الأحزاب الثلاثة.

وتسمح ألمانيا باستهلاك القنب للأغراض الطبية منذ عام 2017، ويمكن للأطباء وصفه على سبيل المثال لتخفيف الآلام عند المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

في الآونة الأخيرة، استمر استخدام القنب بين الشباب في الارتفاع. فقد أظهر التقرير السنوي لمفوضة مكافحة المخدرات أن نسبة الأشخاص الذين تعاطوا القنب لمرة واحدة على الأقل خلال 12 شهرا بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما ارتفعت إلى 1ر24 (عام 2018/19)، وكانت تبلغ النسبة 3ر15% عام 2015.