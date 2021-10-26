 البرهان: لن نسمح لأي جماعة بفكر عقائدي من السيطرة على السودان مرة أخرى - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 3:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

البرهان: لن نسمح لأي جماعة بفكر عقائدي من السيطرة على السودان مرة أخرى

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
أحمد العيسوي
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 2:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 2:31 م

قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لن تسمح لأي جماعة لديها توجه وفكر عقدي بالسيطرة مرة أخرى على الشعب السوداني، أو الدولة السودانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن من واجبات القوات المسلحة التصدي لحماية الوطن وتنفيذ الانتقال، مؤكدا: "سننجز هذا الانتقال بمشاركة مدنية كاملة، ومصممون على وجود حكومة مدنية تقود معنا هذا الانتقال وملتزمون بكل الأهداف التي اتفق عليها الجميع في الوثيقة الدستورية".

وكر أن التجربة أثبتت أن وجود قوى سياسية في الفترة الانتقالية مخل ومدعاة إلى الفتنة وكانت هناك عنصرية وفتنة جهوية، موضحا أن الدولة كلها كانت متوقفة بسبب الخصومات السودانية وعدم تواقف القوى السياسية، ومن ذلك عدم تشكيل المجلس النيابي وحكومات الولايات بسبب عدم التوافق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك