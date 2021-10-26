"ضربوا بالتقاليد الملكية عرض الحائط في سبيل العيش مع من يحبون"، تحت ذلك الوصف، سار العديد من الملوك والأمراء حول العالم، فقد دفعهم الحب إلى مخالفة التقاليد الملكية، التي تمنع الزواج من خارج العائلات الملكية، وتزوجوا من أحبوا من عامة الشعب.



الأميرة اليابانية "ماكو" هي أحدث المنضمين لهذا الطريق، وأعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، اليوم الثلاثاء، زواج الأميرة من صديقها "غير الملكي" كي كومورو، بعد سنوات من الجدل حول خلافات مالية أحاطت بأسرة كومورو؛ أدت إلى التخلي عن مراسم الزواج التقليدية المرتبطة بالزواج الملكي.



جاء ذلك بعد 4 سنوات من إعلان علاقتهما، حيث كان من المقرر مبدئيًا أن يعقد العروسان -وكلاهما 30 عامًا- مؤتمرًا صحفيًا في أحد فنادق طوكيو في وقت لاحق من اليوم، لكنهما اختارا الإدلاء بملاحظات افتتاحية فقط وإجابات مكتوبة على خمسة أسئلة مختارة مقدمة مسبقًا من وسائل الإعلام.



وماكو هي ابنة شقيق الإمبراطور الياباني ناروهيتو، وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة المالكة مركزهن الملكي إذا تزوجن أحد من عامة الناس.



وتستعرض "الشروق" 18 زيجة حول العالم لأعضاء عائلات ملكية من عامة الشعب:



* اليابان.. الأميرة إياكو وزوجها نيبون



تزوجت الأميرة اليابانية إياكو، في عام 2018 من خطيبها كاي موريتا، من عامة الشعب، بعد أن تعرفت عليه في الدراسة الجامعية، وقد تم الزواج تم في معبد ميجي في طوكيو، وعلى إثره تخلت أياكو، عن لقبها الإمبراطوري، حسب الدستور الياباني، وتصبح بذلك ثاني أميرة في اليابان تكسر القواعد الإمبراطورية وتتزوج من عامة الشعب.



* اليابان.. الأميرة ماك أكيشينو وزوجها كاي



قررت الأميرة اليابانية ماكو أكيشينو، التخلي عن لقبها الإمبراطوري، بعد تزوجها شابا من عامة الشعب، كانت التقته خلال دراستهما في الجامعة، وهو عمل في عام 2018 في إحدى شركات الاستشارات القانونية في العاصمة اليابانية طوكيو.



* إنجلترا.. الأميرة يوجيني وزوجها جاك



تزوجت الأميرة البريطانية يوجيني من زوجها جاك بروكسبانك، بعد أن جمعتهما علاقة حب قوية، بعد أول لقاء خلال رحلة تزلج في سويسرا عام 2010، وعلى الرغم من أنه من عامة الشعب فإنه كان لديه بعض الارتباطات الوثيقة بالطبقة الأرستقراطية، وعمل في عام 2018 في مجال الضيافة وتجارة النبيذ.



* إنجلترا.. والدة الأميرة أوجيني



أيضا والدة الأميرة يوجيني، سارة فيرجسون، كانت من خارج العائلة المالكة، وربما هذا الأمر الذي جعلها فرحة بزواج إبنتها من رجل خارج العائلة الملكية، وقولها خلال حفل زفافها "زواج ابنتي انتصار للحب والمستقبل والترحيب بالجميع".



* إنجلترا.. الأمير ويليام وزوجته كيت



على الرغم من أن دوقة ساكس كيت ميدلتون لا تنتمي لطبقة العائلة الملكية، وتنتمي للطبقة المتوسطة، إلا أن الأمير ويليام تزوج بها، بعد أن التقيا للمرة الأولى خلال تلبيتهما لدعوة بعض الأصدقاء المقرّبين لهما على العشاء.



* إنجلترا.. الأمير هاري وزوجتة ميجان



تزوج الأمير هاري إبن الأميرة الراحلة ديانا، من الممثلة الأمريكية سابقا ميجان ماركل، الأمريكية ذات الأصول الإفريقية، بعد أن تقابلا لأول مرة بترشيح من صديقة مشتركة، لتقوم الصديقة بالتقريب بينهما والتخطيط لهما للارتباط، وعلى الرغم من أن القواعد الملكية في بريطانيا لا تلزم بسحب لقب الأمراء من المتزوحين من العامة، إلا أن الأمير هاري وزوجته ميجان قررا التنازل عن ألقابهما الملكية والتحول لأفراد من عامة الشعب، وخرجا للعيش خارج القصر الملكي، هربا من قيود القصر، بحسب قولهما.



* موناكو.. الأمير رنييه وزوجته جرايس



التقت جرايس لأول مرة، بأمير موناكو، رينييه في عام 1955، في أثناء زيارتها لمهرجان كان السينمائي، وبعد بضعة أشهر، زار الأمير رينييه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى بها وبعائلتها، وطلب منها الزواج بعد 3 أيام، وبالفعل تزوجا في أبريل 1956.



* اليابان.. الإمبراطور أكيهيتو وزوجته ميتشيكو



تزوج إمبراطور اليابان الحالي، أكيهيتو، من زوجته من عامة الشعب ميتشيكو شودا، وبالرغم من أنها تنحدر من عائلة ثرية، إلا أن والدة الإمبراطور، كانت ضد فكرة زواجهما، لكنه تمسك بها وتزوجا في عام 1959.



* السويد.. الملك كارل وزوجته سيلفيا



ولدت سيلفيا سوميرلاث في أسرة ألمانية برازيلية في هايدلبرج، بألمانيا، وقابلت الملك كارل جاستاف، ولي العهد السويدي آنذاك، خلال الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 1972، وتزوجا في عام 1976.



* السويد.. الأمير كارل وزوجتة صوفيا



تزوج الأمير السويدي كارل فيليب، بعارضة الأزياء آنذاك، ومدربة اليوجا، صوفيا، التي بدأت في مواعدة الأمير عام 2009، وأعلنا خطوبتهما في عام 2014، ليتزوجا في عام 2015.



* السويد.. الأميرة فكتوريا وزوجها دانيال



وقعت الأميرة السويدية فيكتوريا، في حب مدرب اللياقة البدنية الخاص بها، دانيال ويستلينج، الذي كان يساعدها على التخلص من اضطراب غذائي عانت منه الأميرة خلال فترة دراستها، ليتزوجا في عام 2010؛ ويصبح دانيال بعدها أميرا.



* النرويج.. الملك هارلد الخامس وزوجته سونيا



حارب الملك هارلد الخامس لمدة 9 سنوات للزواج من المرأة التي يحبها، وكانت سونيا هارلدسون من عامة الشعب، ما جعل من علاقتهما في ذلك الوقت فضيحة، وفي النهاية تزوجها، واحتفلا هذا العام 2018 احتفالا ملكيا بالعيد الذهبي الـ 50 لزواجهما.



* ملك بوتان يتزوج فتاة من عامة الشعب



تزوج ملك بوتان، جيجمي خيسار، 31 عاما، من فتاة من عامة الشعب تدعى جيتسون بيما، لتصبح ملكة على المملكة الواقعة في منطقة الهيمالايا، بعد أن التقيا خلال نزهة عائلية جمعتهما معا في العاصمة تيمبو.



* هولندا.. الملك ويليام وزجته اكسيما



تزوج ولى العهد الهولندى ويليام الكسندر عام 2002 من الأرجينتية، ماكسيما زوريجينا، التى كانت تعيش فى نيويورك وتعمل في الصرافة، وأثار الزواج جدلا كبيرا لأن والد العروس خدم فى نظام ديكتاتوري في أواخر السبعينيات، لكنها أصبحت ملكة.



* الأردن.. الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا



تزوج الأمير عبد الله الثانى، ملك الأردن حاليا، من رانيا الياسين، الفتاه ذات الأصل الفلسطيني من خارج العائلة الملكية، في العام 1993، لتصبح بعدها ملكة الأردن.



* إسبانبا.. الملك فيليب وزوجته ليتيزيا



تزوج الملك فيليب، ولي عهد إسبانيا آنذاك، من الصحفية الإسبانية ليتيزيا أورتيز، عام 2004، بعد موافقة الأسرة الملكية، لتصبح ليتيزنا بعدها ملكة إسبانيا.