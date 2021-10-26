جوتيريش يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس الحكومة السودانية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإفراج الفوري عن رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه "لتعدد" الانقلابات و"الإقصاء الكامل" الذي ينتهجه العسكريون.



وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي، إن الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة" التي تمنع "مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية" والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل "القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيئا".



وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني قد أكد أمس الإثنين أن قوات عسكرية اعتقلت حمدوك ونقلته إلى جهة غير معلومة قبل إعلان الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد الأعلى للجيش حل مجلسي الوزراء والسيادة وتعليق العمل ببنود في الوثيقة الدستورية.



واليوم الثلاثاء نفى البرهان اعتقال حمدوك أو القبض عليه قائلا إنه يتواجد في منزله (منزل البرهان) حفاظا على سلامته.



واعتقلت قوات الجيش في السودان قادة المكون المدني الشريك في حكم البلاد الإثنين، ما دفع قوى الحرية والتغيير وهو تحالف واسع قاد الثورة ضد نظام عمر البشير، للدعوة إلى إضراب عام وعصيان مدني شامل.