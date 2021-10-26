الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التربية الإعلامية وإتاحتها للجميع

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية بما في ذلك حشد وتعبئة مصادر التمويل اللازمة لتعزيز التربية الإعلامية واتاحتها للجميع.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية والتي ألقتها الوزير مفوض سامية بيبرس مدير إدارة رصد ومتابعة الأزمات نيابة عن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خلال المشاركة في إطلاق فعالية الأسبوع العالمي للتربية الإعلامية الذي تنظمه منظمة اليونسكو بالتعاون والتنسيق مع جمهورية جنوب إفريقيا عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية من بينها المفوضية الأوروبية والمنظمة الآسيوية للتعاون والحوار ومفوضية الاتحاد الافريقي، بالإضافة الى منظمات الأمم المتحدة وخبراء إعلاميين من عدد من الدول وشركات الاعلام والاتصال الرقمي بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن قطاعات الثقافة والصحة، وتستمر هذه الفعالية حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقالت بيبرس إن التربية الإعلامية أصبحت في السنوات الأخيرة أداة تعليمية لا غنى عنها إلى جانب كونها إحدى المهارات الأساسية في مجال الإعلام الرقمي باعتبار أنها تساهم في بناء وتحصين الرأي العام في مواجهة التضليل الإعلامي، معربة عن امتنان الأمانة العامة للجامعة العربية وتقديرها للجهود المبذولة من قبل منظمة اليونسكو في مجال نشر التربية الإعلامية وجعلها متاحة للجميع.

وأكدت أن التربية الإعلامية تعد إحدى أولويات أجندة الجامعة العربية، منوهة بأن ميثاق الشرف الإعلامي الذي أقره مجلس وزراء الاعلام العرب في 2019 أكد أهمية التربية الإعلامية وبصفة خاصة بالنسبة للشباب.

وأشارت بيبرس إلى أن جائحة كورونا فرضت على المواطنين الانتقال بأنشطتهم اليومية عبر المجال الرقمي؛ ما فرض العديد من التحديات أبرزها السيل الجارف من المعلومات المضللة الأمر الذي يبرز أهمية التربية الإعلامية في مواجهة مثل هذه التحديات.