 لايبزيج يهزم الريال ويضع قدما في دور الـ16 من دوري الأبطال - بوابة الشروق
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لايبزيج يهزم الريال ويضع قدما في دور الـ16 من دوري الأبطال

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 2:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 2:07 ص

وضع فريق لايبزيج الألماني قدما في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بفضل فوزه المثير على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 /2، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وفي المباراة الاخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل سيلتك الاسكتلندي مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1 /1.

ويتصدر الريال المجموعة السادسة بعشر نقاط بعد تعرضه للخسارة الأولى، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج الوصيف ويحل شاختار في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطتين لسيلتك في المركز الأخير.

وعلى ملعب ريد بول تقدم لايبزيج بهدفين مبكرين عن طريق المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول والمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقتين 13 و18.

ورد البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 44، لكن تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا اكد فوز لايبزيج بتسجيله الهدف الثالث قبل تسع دقائق من النهاية.

وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ترجمها البرازيلي رودريجو إلى هدف ثان للفريق الضيف.

وعلى ملعب سيلتك بارك، تقدم جيورجيوس جياكوماكيس بهدف لسيلتك في الدقيقة 34 لكن ميخايلو مودريك أدرك التعادل لشاختار في الدقيقة 58.


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