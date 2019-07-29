 اتفاق ياباني أمريكي كوري جنوبي على تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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اتفاق ياباني أمريكي كوري جنوبي على تعزيز الردع ضد كوريا الشمالية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:20 ص

اتفق دبلوماسيون بارزون من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء على تعزيز الردع في كبح جماح "التهديد العسكري" الكوري الشمالي، وسط مخاوف من أن بيونج يانج قد تجري تجربتها النووية السابعة قريبا.

وقال نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري للصحفيين عقب اجتماع ثلاثي في طوكيو إن الدول الثلاث "لن تتسامح أبدا مع الابتزاز النووي" الذي تمارسه روسيا في حربها ضد أوكرانيا، بحسب ما جاء في وكالة كيودو للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

كما أبدى موري ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونج معارضة لأي محاولة لتغيير الوضع الراهن في بحري الصين الشرقي والجنوبي في انتقاد مبطن لمساع صينية وللحشد العسكري.


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