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كشف أحمد أيوب، مدرب حرس الحدود، أن فريقه يعاني من نقص في الخبرات، مشيرا إلى أنها حسمت الفوز لفاركو في مباراة اليوم بالدوري الممتاز.

وحقق فاركو فوزا قاتلا مساء اليوم الأربعاء، أمام حرس الحدود بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وقال أيوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أشكر جميع اللاعبين على الجهد خلال المباراة ولكننا نعاني من قلة الخبرات في الدوري الممتاز وكان هدفي الفوز وكنا نستحق الفوز بالفعل».

وأضاف: «أعمل مع الفريق منذ 3 أشهر وجمعت لاعبين مميزين وظهرنا بشكل مميز نال إعجاب الكثيرين خلال المباراتين».

وأكمل أحمد أيوب: «الفريق يصادفه سوء حظ وتوفيق كنا لا نستحق الخسارة أمام فيوتشر في المباراة الماضية وكذلك في مباراة اليوم أمام فاركو ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم».

وواصل: «جميع الفرق لديها لاعبين مميزن والـ2 أجانب في الفريق من سوء الحظ لم تصل البطاقة الدولية الخاصة بهم حتي الوقت الحالي».

وأتم: «احتاج لاعبين أصحاب خبرات ولكن هذا لا يقلل من مجهود اللاعبين الحاليين وقاموا بتنفيذ كافة التعليمات والخسارة واردة ونفكر في القادم».