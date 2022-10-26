محافظ الجيزة يتابع شفط مياه الأمطار بالطريق الدائري وعدد من أحياء الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشوارع، على مدار الساعة، لمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار أولًا بأول إلى جانب رفع أي آثار للأمطار بمحيط المدارس، وتمركز سيارات الشفط في البؤر الساخنة والأماكن التي تتعرض لتراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.



وتفقد محافظ الجيزة الحالة العامة للطرق بأحياء العمرانية والطالبية والهرم والعجوزة وجنوب الجيزة وذلك للوقوف على أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار وانتظام الحالة المرورية في ضوء تعرض عدد من القطاعات بالمحافظة لهطول الأمطار.



شملت جولة المحافظ تفقد جهود شفط تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدائري والطريق الصحراوي والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومحور 26 يوليو ومحاور اللبيني والمريوطية وترسا وخاتم المرسلين وميدان سفنكس وشارع النيل ونفق الجلاء وشارع مراد وميدان النهضة.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السئ وهطول الأمطار والدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار بعدد من النقاط الحيوية والبؤر الساخنة التي تم تحديدها مسبقاً لضمان سرعة انتشارها ومجابهة أي تجمعات بها.



وأشار إلى أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز وقد تم نشر المعدات وتكثيف الجهود على مطالع ومنازل الكباري والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة لعدم التأثير على الحركة المرورية.



وشدد محافظ الجيزة على أن غرفة اللعمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية:

35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما أهابت بقائدي المركبات بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، محمد نور السكرتير المساعد، اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم وعلي القط رئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية.