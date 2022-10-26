دورتموند يرافق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني برفقة مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادلا سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة والتي شهدت أيضا فوز أشبيلية الإسباني على كوبنهاجن الدنماركي 3 / صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأهدر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، ركلة جزاء في الدقيقة 58.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن تأهله لدور الـ16 قبل مباراة الفريق الألماني، فيما رفع دورتموند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني.

وبهذه النتيجة ضمن بوروسيا دورتموند التأهل لدور الـ16 بغض النظر عن نتائج آخر جولة لاسيما وأنه يتفوق على أشبيلية في المواجهات المباشرة، حيث فاز دورتموند 4 / 1 ذهابا وتعادلا 1/1 في مباراة الإياب.