جهود مكثفة لرجال الشـرطة في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ

كثفت الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق فى المحافظات التى تعرضت لموجة الأمطار، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أية معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.



وساعد رجال الشرطة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكل الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.



وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.. وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى جميع المواقف الطارئة.



ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذى لاقى استحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.



يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما فى المواقف الطارئة.