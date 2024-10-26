انتخاب الإماراتي محمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات البرلمان العربي، فوز المرشح الإماراتي محمد أحمد اليماحي، بمنصب رئيس البرلمان العربي، وذلك خلفا لعادل العسومي.

جاء ذلك عقب تصويت خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع التي عقدت اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشارك في التصويت 63 نائبا من البرلمان العربي، وحصل المرشح محمد اليماحي على 53 صوتا مقابل 8 أصوات للمرشح الليبي عبدالسلام نصية، وصوتين باطلين.

وأجريت أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي، برئاسة النائب يسري مغاوري عضو البرلمان عن مجلس النواب المصري، باعتباره أكبر أعضاء المجلس سنا.