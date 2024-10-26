أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها بشدة «العمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد عدد من المواقع العسكرية في إيران، معتبرةً العدوان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ منع التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول».

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، أضافت الوزارة في بيان اليوم السبت: «كما تم التأكيد عليه مرارا من قبل الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن إيران ترى، مستندةً إلى حقها الأصيل في الدفاع المشروع، كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أنها تملك الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الخارجية.

وأكملت: «تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتمدةً على جميع الإمكانيات المادية والمعنوية لشعبها في سبيل الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، وواعيةً بمسئولياتها تجاه السلام والأمن الإقليميين، على المسئولية الفردية والجماعية لجميع دول المنطقة في حماية السلام والاستقرار الإقليمي».

وأعربت عن «شكرها لجميع الدول المحبة للسلام في المنطقة وخارجها التي أدانت وأبدت استنكارها تجاه العمل العدواني للكيان الإسرائيلي المحتل، في ظل دركها الظروف الحرجة الحالية».

وأكدت أن «استمرار الاحتلال، والانتهاكات غير القانونية، وجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وعدوانه على لبنان – والتي تتواصل بدعم شامل عسكري وسياسي من أمريكا وبعض الدول الغربية – تشكل السبب الرئيسي للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة».

وذكّرت بمسئولية كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الأطراف في «اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية» و«اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949»، للتحرك العاجل والجماعي لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني، التي تشكل في الوقت ذاته انتهاكاً خطيرا للسلام والأمن الدوليين.

وشددت على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية والحرب والعدوان ضد غزة ولبنان، وكبح جماح النزعة الحربية للكيان الصهيوني.