 انطلاق أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي لانتخاب الرئيس ونوابه - بوابة الشروق
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انطلاق أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي لانتخاب الرئيس ونوابه

ليلى محمد
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 11:32 ص | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 11:32 ص

انطلقت منذ قليل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب يسري المغازي عضو البرلمان العربي (النائب بمجلس النواب المصري)، وذلك لانتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الأربع الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين.
ويتنافس على منصب رئيس البرلمان العربي النائب محمد أحمد اليماحي من الإمارات والنائب عبد السلام نصية من ليبيا.
وسوف يتولى الرئيس الجديد للبرلمان العربي رئاسة الجلسة مباشرة بعد انتخابه لاستكمال إجراءات انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان.

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