سيدات سلة الأهلي ينهي مرانه الثاني بتنزانيا

خاض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي مرانه الثاني اليوم بدولة تنزانيا بمدينة زنجبار، استعدادًا لمواجهة فريق جي كي إل الأوغندي في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية التي تقام في الفترة من 27 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل بمدينة زنجبار.

وخاض الفريق تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية والخططية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق خيري المدير الفني.

ويذكر أن «سيدات سلة الأهلي» قد خاض مرانا بدنيا داخل صالة الجيم، ظهر اليوم‏‎ اشتمل على العديد من الفقرات المتنوعة في إطار الارتقاء بالنواحي البدنية، والوصول لأفضل معدلات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمر- نادين السلعاوي- رنيم محمد- ريم موسى رضوى محمد- فريدة وائل- ميرال أشرف- يارا أسامة- جايدة خالد- تمارا نادر- نديوما كان- باولينا هيرسلير.