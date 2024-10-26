محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال موسم الأمطار

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء محمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشاد "الجندي"، بمستشفى طنطا العام الجديد، مؤكدا دخوله الخدمة في أقرب وقت لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، موجهًا التهنئة للمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لتجديد ثقة الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرا لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمدة أخرى.

كما وجه الشكر لمديرية الصحة بالغربية لجهودها المبذولة، وللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ للحملات اليومية المكبرة على الافران البلدية.

فيما وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، من خلال مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمراكز والمدن وربطها بغرف العمليات المركزية بالمحافظة، والعمل على تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، بجانب جاهزية عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، ورفع كل الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية، والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

ونوه بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية، فضلًا عن استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وناقش المجلس التنفيذي للمحافظة، عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية، وعددا من الموضوعات المقدمة من إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.

فيما وافق المجلس، على تحديث الأحوزة العمرانية لـ43 قرية تابعة لمراكز (السنطة- المحلة الكبري- زفتي- سمنود- طنطا- قطور- كفر الزيات)، و31 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى- بسيون- زفتى- سمنود- قطور- كفر الزيات)، و247 عزبة تحديث الحيز العمراني تابعة لمراكز (المحلة الكبرى- بسيون- زفتى- سمنود- طنطا– قطور- كفر الزيات).

واختتم المحافظ المجلس، بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.