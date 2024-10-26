انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربة الإسرائيلية.



كما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن حركة الملاحة الجوية في مطاري الإمام الخميني ومهرآباد طبيعية ولم تشهد تغييرا.



بينما أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.



وانتشر مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين الإيرانيين يبحثون بشكل ساخر عن آثار القصف الإسرائيلي لطهران.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت فجر اليوم السبت، بشكل رسمي بدأ تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "ردا على أشهر من الهجمات المتواصلة من قبل النظام في إيران ضد إسرائيل في الوقت الحالي، تنفذ قوات الدفاع الإسرائيلية ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران".

أفادت الإذاعة أن عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج.