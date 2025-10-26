محافظ جنوب سيناء يبحث إجراءات تنظيم أنشطة الخردة ورفع الإشغالات العشوائية بمنطقة الرويسات

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بحضور نائبة المحافظ، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من المختصين، لبحث الخطوات التنفيذية لتنظيم منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، واستعراض الإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة الخردة ورفع الإشغالات العشوائية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الخطوات التي تم تنفيذها، من بينها تحديد موقع ومساحة المنطقة المقترحة لنشاط الخردة بمنطقة الرويسات، وعرض المخطط التفصيلي المقترح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الخاص بها.

كما جرى حصر الهناجر والتعديات القائمة بالمنطقة وتاريخ نشأتها، ومناقشة الموقف المالي للطلبات المقدمة من المواطنين وقيمة العوائد المحققة والمستهدفة، ودراسة البدائل المقترحة من النواحي الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع.

ووجّه المحافظ بضرورة تقليل التكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المستفيدين، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية، أحدها اعتماد تصميمات بسيطة مناسبة للبيئة العمرانية بالمنطقة، واختيار الموقع الأقرب إلى المرافق والخدمات لتقليل تكاليف التوصيل والبنية التحتية، والأخير تجميع الأنشطة السكنية في نطاق محدد لتوفير الخدمات الأساسية وتقليل تكلفة مشروع الحماية المدنية، بعد تحويل التصميم من مبانٍ مغلقة إلى مظلات مفتوحة تتناسب مع طبيعة النشاط والوضع الحالي.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير المناطق العشوائية، وتحسين البيئة العمرانية والخدمية للمواطنين، وتحويل منطقة الرويسات إلى مجتمع حضاري منظم وآمن، يليق بمكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية، مع توفير البدائل وبيئة عمل مناسبة ومنظمة للتجار والمواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.