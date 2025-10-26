 روبيو يشيد بماليزيا لقيامها بعمل جيد كرئيسة للآسيان - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 9:08 ص
روبيو يشيد بماليزيا لقيامها بعمل جيد كرئيسة للآسيان


نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:47 ص

 أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بماليزيا لقيامها "بعمل جيد"، كرئيسة لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان).

وأكد مجددا أن آسيان هي المنتدى الأبرز، الذي تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى التعامل مع المنطقة، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وأضاف "أعتقد أن ماليزيا قامت بعمل جيد بوصفها رئيسة للآسيان هذا العام".

وتابع "لقد استخدمنارئاسة (ماليزيا للآسيان)، حيث تمكنا من العمل.. لتهدئة الصراع بين كمبوديا وتايلاند وإنهائه في نهاية المطاف".

وتم نشر تصريحاته على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.


