طب قصر العيني: ضوابط وآليات للتدريس الإلكتروني Online وإتاحة مقررات إلكترونية

-إنشاء أقسام أكاديمية لتخصصات جراحة الأوعية الدموية وجراحة الأطفال وجراحة التجميل والحروق

عقد مجلس كلية طب قصر العيني بقاعة مجلس الكلية، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور الوكلاء، والمدير التنفيذي ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، أمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والإدارية.

استعرض المجلس الاستراتيجية الجديدة لتطوير لائحة الدراسات العليا بالكلية، حيث أوضح الدكتور حسام صلاح، أن التطوير الذي تتبناه الكلية في مناهج مرحلة البكالوريوس يجب أن يقابله تطوير موازٍ في لوائح الدراسات العليا بما يتماشى مع القوانين المنظمة للتعليم الطبي ومعايير الجودة الأكاديمية الحديثة.

أوضح الدكتور عبدالمجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التوجه الجديد للبنية الأكاديمية للائحة سيقوم على 3 محاور رئيسية، وهي: المعرفة، والتدريب، والبحث العلمي، مع تعزيز التكامل بين البحث التطبيقي والاحتياجات المجتمعية.

وافق المجلس على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة منبثقة من قسم الجراحة العامة، وهي: جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأطفال، وجراحة التجميل و الحروق.

وأكد المجلس، أن إنشاء هذه الأقسام سيتم وفق معايير أكاديمية واضحة تضمن الحفاظ على متطلبات التعليم الأكاديمي والأنشطة البحثية والعلاجية، وبما يدعم التطوير العلمي والتنظيمي والعلاجي داخل الاقسام الجديدة.

كما أوضح عميد الكلية، أن هذا القرار يتماشى مع رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والعلاجي من خلال صلاحيات إدارية أوسع تعاون في الارتقاء بتلك التخصصات، وتوفير فرص أوسع للبحث والتدريب المتخصص، مع الحفاظ على التكامل المهني والعلمي بين مختلف فروع الجراحة، مؤكدا أن الخطوة تمثل نموذجًا للتحديث المنضبط الذي يوازن بين التطوير والالتزام بالضوابط الأكاديمية الراسخة.

ناقش المجلس ضوابط وآليات التدريس الإلكتروني "Online"، حيث أكد الدكتور حسام صلاح أن إتاحة بعض المقررات بنظام التعليم الإلكتروني يجب أن تحكمه ضوابط علمية دقيقة يتم تحديدها من خلال لجنة علمية تضم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام المعنية، لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأكاديمية.

ناقش المجلس سرعة الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية الجديد، وأكد الدكتور حسام صلاح أن المبنى يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات التعليمية والعلاجية و البحثية بالكلية، مشيرًا إلى أنه سيضم دورين مخصصين للبحث العلمي والتطبيقات الإكلينيكية المتقدمة، بما يتكامل مع توجه جامعة القاهرة نحو دعم البحث العلمي وربطه بالذكاء الاصطناعي.

استعرض المجلس مشاركة الكلية في فعاليات المؤتمر الفرنسي–المصري للتعاون العلمي والجامعي بعنوان "التعليم الطبي بالفرنسية في مصر"، الذي نظمته سفارة فرنسا بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية الطبية والعلمية الفرنكوفونية "AMSFI"، تأكيدًا دور الكلية في تطوير البرامج الدولية باللغات الأجنبية.

كما استعرض المجلس كذلك مشاركة الكلية في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، حيث شاركت الكلية في 4 جلسات علمية كأحد أذرع الجامعة التي تسهم في تطوير التعليم و البحث العلمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض المجلس، أيضا، النشاط الأكاديمي والبحثي خلال شهر أكتوبر، والذي شمل المشاركة الفاعلة في عدد من المؤتمرات والفعاليات العلمية، منها: ورشة عمل لوحدة اللياقة والتأهيل بعنوان "إتقان قياس التنفس: التقنيات، التفسير، والتطبيقات السريرية" "28 سبتمبر"، والأنشطة العلمية لقسم الفارماكولوجي "1 أكتوبر"، ومؤتمر أمراض النساء والتوليد "18–19 سبتمبر"، ومؤتمر الباثولوجيا التشريحية "1 أكتوبر"، ومؤتمر طب الأطفال "8–9 أكتوبر".

كما استعرض المجلس النشاط المجتمعي والبيئي للكلية، الذي تضمن تنظيم عدد من القوافل الطبية في مناطق مختلفة لخدمة المواطنين، ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتور عمر عزام، وشملت قوافل إلى مؤسسة دعم ورعاية أطفال مصر، وحي مصر القديمة، ومركز طبي البنفسج بالأسمرات، ومركز طبي السلاب الخيري بالهجانة.