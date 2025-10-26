كييف: روسيا تدخل مدينة بوكروفسك شرقي أوكرانيا بعد أشهر من القتال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن القوات الروسية دخلت مدينة بوكروفسك المتنازع عليها بشرقي أوكرانيا بعد أشهر من الهجمات على المواقع الأوكرانية في المنطقة.

وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف، إن عدة مجموعات مشاة روسية صغيرة تسللت إلى المدينة متجاوزة الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وقالت كييف إن نحو 200 جندي روسي أقاموا مواقع واشتبكوا مع الوحدات الأوكرانية في قتال عنيف، حيث استخدم الجانبان طائرات مسيرة.

ووصفت هيئة الأركان العامة المعارك بأنها "قوية للغاية وشديدة"، حيث حاولت القوات الروسية أيضا اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية بدبابات ومركبات مدرعة.

غير أن كييف رفضت المزاعم الروسية بأن القوات الأوكرانية في بوكروفسك أصبحت محاصرة بالكامل.

وقالت هيئة الأركان العامة إن القوات الأوكرانية استعادت مناطق حول المدينة، ما أدى إلى استقرار الوضع في القطاع وعلى طول طرق الوصول إلى بوكروفسك.

وتتعرض بوكروفسك وبلدة ميرنوهراد القريبة لهجوم روسي متواصل منذ أشهر ولا تزالان تحت تهديد من التعرض لحصار.