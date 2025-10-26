قطر وجيبوتي توقعان مذكرتي تفاهم لإنشاء لجنة تعاون مشتركة وإجراء مشاورات سياسية

وقعت دولة قطر وجمهورية جيبوتي، اليوم الأحد، على مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي، وإجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي.

ووقع على مذكرتي التفاهم من الجانب القطري، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، فيما وقع عن الجانب الجيبوتي عبد القادر حسين عمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).