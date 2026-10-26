محافظ القاهرة: الحوكمة والتحصيل الذكي ركيزتان لتحقيق الانضباط المالي

- صابر يشهد ملتقى الحوكمة والتحصيل الذكي بديوان عام العاصمة تحت عنوان «تعزيز كفاءة الأداء لتحقيق الاستدامة المالية»

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات ملتقى "الحوكمة والتحصيل الذكي"، الذي عُقد بديوان عام محافظة القاهرة تحت عنوان "تعزيز كفاءة الأداء لتحقيق الاستدامة المالية"، حيث حاضر في الملتقى الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والدكتور أحمد شريت، مدير المديرية المالية بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة لتطوير منظومة العمل المالي والإداري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطبيق آليات الحوكمة والتحصيل الذكي، بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم جهود تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة يأتي في إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء الحكومي، من خلال تنفيذ ورش تدريبية خلال العام الجاري، تستهدف تنمية مهارات العاملين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتطوير قدراتهم العملية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ويسهم في تحسين جودة الأداء ورفع معدلات الإنجاز.

وتناول الملتقى أهمية التوسع في تطبيق النظم الرقمية وتطوير آليات التحصيل، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي.