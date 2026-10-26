جامعة عين شمس تتابع جاهزية معامل مركز النانو تكنولوجي استعدادا للافتتاح الرسمي

عُقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز النانو تكنولوجي بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل الفعلي للمركز، والوقوف على مدى جاهزية المعامل والأجهزة، ومناقشة آليات تقديم الخدمات البحثية والتدريبية للباحثين، إلى جانب بحث الاستعدادات الخاصة بالافتتاح الرسمي للمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نبيل صبري، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحي أحمد، مدير المركز، وعضوية كل من الدكتور سعد السيد حسن، والدكتور أشرف بكري عبده، والدكتور تامر عبد الله شرف، والدكتورة سحر محمد عمر، والدكتورة رانيا عزيز، إلى جانب المهندسة هبة اليماني، ممثلة الإدارة الهندسية بالجامعة.

واستهلت الدكتورة أماني أسامة كامل الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة المركز، وتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور تامر عبد الله شرف بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية العلوم، كما هنأت أعضاء المجلس المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا بأبحاثهم على مستوى العالم، ورحبت بالمهندسة هبة اليماني، مثمنةً التعاون مع الإدارة الهندسية بالجامعة لدعم جاهزية المركز واستكمال متطلبات تشغيله.

وأكدت أهمية المتابعة المستمرة لأعمال كل معمل، والتنسيق مع المسؤولين عنه للوقوف على مدى جاهزيته، والتأكد من كفاءة الأجهزة والمعدات واستيفاء متطلبات التشغيل، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية للمركز.

كما ناقش المجلس الموقف الحالي لتشغيل الأجهزة، ومدى الاستعداد لبدء تقديم الخدمات البحثية للباحثين، مع التأكيد على ضرورة حصر الأجهزة المتاحة وتوثيقها.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المتطلبات الهندسية واللوجستية اللازمة لتشغيل أجهزة المركز بصورة آمنة، واستعراض أبرز الملاحظات والمعوقات التي تتطلب المعالجة لضمان كفاءة التشغيل والحفاظ على الأجهزة والمعامل.

وفي هذا الإطار، استعرضت المهندسة هبة اليماني أبرز الملاحظات الهندسية، حيث جرى التأكيد على أهمية الاستعانة بمتخصص من الهيئة الهندسية لمتابعة الأعطال والمعوقات الفنية التي قد تواجه المركز، والإشراف على أعمال الصيانة الدورية للمبنى، بما يدعم استدامة كفاءة الأجهزة والمعدات.

وفي سياق تطوير آليات العمل بالمركز، ناقش المجلس مقترحات تعديل اللائحة ونظام العمل والهيكل التنظيمي، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المؤسسي.

كما ناقش المجلس اعتماد الكتيب التعريفي والتنظيمي للمركز (Manual)، بهدف توحيد إجراءات العمل، وتوضيح آليات التشغيل والإدارة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بما يضمن انتظام سير العمل داخل المركز.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز كفاءة المعامل والأجهزة المتخصصة، وتوفير بيئة علمية متكاملة تدعم الباحثين، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات البحثية والتدريبية، بما يعزز مكانة الجامعة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.