من هو المعارض الإيراني «مسعود مولوي» الذي اغتالته طهران في تركيا ؟

اتهم ناشطون إيرانيون، يوم الأحد، النظام في طهران باغتيال العنصر المخابراتي المنشق، مسعود مولوي، بإطلاق النار عليه في مدينة أسطنبول في تركيا، مطالبين بتحقيق عادل في حادثة مقتله، لافتين الى أنه ليس الإغتيال الأول الذي ينفذه النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج، بحسب قناة "العربية".

وكان مولوي قد استقر في تركيا منذ سنوات، وأسس فيها شركة تقنية، وقبل أيام قدم نصائح لمتابعيه على وسائل التوا ضل الاجتماعي من أجل تجاوز قطع الإنترنت، الذي فرضته الحكومة الإيرنية على إثر موجة التظاهرات التي اندلعت مؤخرا في البلاد بعد زيادة كبيرة في أسعار البنزين الذي يعد الأرخص عالميا، كخطوة من حكومة الرئيس الإيراني الحالي، آية الله خامنئي، لمواجهة آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الداخلي؛ التي أدت لتدهور الوضع الإجتماعي.

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The moment the Iranian journalist and activist #Massoud_Molavi was assassinated in #Istanbul yesterday in front of the building which he was living Activists accused Iran of killing a 32-year-old activist who was known for his opposition to the Iranian regime, pic.twitter.com/eLS1V8JS1g — Mayyar Shehadeh ميّار شحاده 🇩🇪🇯🇴🇪🇺 (@MayyarShehadeh) 22 November 2019

وتشهد إيران انتفاضة أطلق عليه "انتفاضة البنزين"، انطلقت الأسبوع الماضي، تضمنت هتافات لإسقاط رأس الدولة آية الله خامنئي، خلال التظاهرات التي شارك بها المئات في 50 مدينة على الأقل، مثل مدينة مشهد في شمال شرق البلاد وفي إقليم كرمان بجنوب شرق البلاد وإقليم خوزستان الغني بالنفط، بسبب زيادة أسعار البنزين بنسبة 50%.

وتعاملت قوات الأمن بعنف مع المتظاهرين ما أدى لسقوط ما يقرب من 106 قتلى، بحسب بيان منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، في ظل وجود اعتقادات بأن العدد الحقيقي للقتلى قد بلغ نحو 200"، بحسب وكالة "رويترز".

وستعرض "الشروق" السيرة الذاتية لمولوي، حسبما نشرها الموقع الإيراني "farafekr partblog ir"..

1. ولد في 19 أبريل 2009

2. هو عالم ومخترع إيراني

3. يعتبر واحداً من أفضل 10 علماء عسكريين.

4. يأتي ضمن قائمة أشهر علماء الجيش الإيرانيين.

5. تخرج في كلية هندسة الحاسوب بجامعة أريزونا بدرجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي.

6. خلال دراسته في جامعة آزاد الإسلامية صمم وصنع أول روبوت إيراني بشري في العالم في السنة السادسة.

7. حصل بعد ذلك على شهادة البكالوريوس في البرمجيات من جامعة طهران في 4 سنوات.

8. وشهادة الدكتوراه في 3 سنوات من جامعة أريزونا في مجال الذكاء الاصطناعي.

9. خلال الدراسة استطاع أن يبتكر "النوع المتقدم من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي امتلكته إيران"، واكتسب شهرة واسعة.

10. له اسهامات عظيمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل تصميم خوارزمية جدوى لمعالجة البيانات السريعة.

11. فاز بجائزة خاصة من أكاديمية الاختراعات الكورية الجنوبية عن العمل في مشروع "بناء أكثر أنظمة الاستخبارات تقدماً في العالم" عام 2008

12. فاز بالميدالية الذهبية العالمية، في بطولة معهد كاليفورنيا للدراسات المتكاملة عام 2009

13. فاز بالميدالية الذهبية للمنافسين في كأس العالم لإختراعات الكمبيوتر.

14. مؤخرا أصبح يعتبر من المعارضين البارزين للنظام الإيراني.

15. تعاون مع وزارة الدفاع الإيرانية في تصميم وبناء الطائرات بدون طيار.

16. في عام 2008 قاد مشروع بناء روبوت بالون طائر لإحدى الكيانات العسكرية في البلاد.

17. نجح في اختراع نوع من المصباح الكهربائي رقيق ومرن مثل الورقة، بطاقة استهلاكية تصل لصفر في عام 2008.

18. حصل على براءة الاختراع في خوارزمية متعددة المراحل للمعالجة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

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