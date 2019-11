من هو المعارض الإيراني «مسعود مولوي» الذي اغتالته طهران في تركيا ؟

اتهم ناشطون إيرانيون، يوم الأحد، النظام في طهران باغتيال العنصر المخابراتي المنشق، مسعود مولوي، بإطلاق النار عليه في مدينة أسطنبول في تركيا، مطالبين بتحقيق عادل في حادثة مقتله، لافتين الى أنه ليس الإغتيال الأول الذي ينفذه النظام الإيراني ضد معارضيه في الخارج، بحسب قناة "العربية".

وكان مولوي قد استقر في تركيا منذ سنوات، وأسس فيها شركة تقنية، وقبل أيام قدم نصائح لمتابعيه على وسائل التوا ضل الاجتماعي من أجل تجاوز قطع الإنترنت، الذي فرضته الحكومة الإيرنية على إثر موجة التظاهرات التي اندلعت مؤخرا في البلاد بعد زيادة كبيرة في أسعار البنزين الذي يعد الأرخص عالميا، كخطوة من حكومة الرئيس الإيراني الحالي، آية الله خامنئي، لمواجهة آثار العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الداخلي؛ التي أدت لتدهور الوضع الإجتماعي.

The moment the Iranian journalist and activist #Massoud_Molavi was assassinated in #Istanbul yesterday in front of the building which he was living Activists accused Iran of killing a 32-year-old activist who was known for his opposition to the Iranian regime, pic.twitter.com/eLS1V8JS1g