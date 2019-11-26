وزير قطاع الأعمال: اجتماع لجنة تسعير الطاقة المكلفة من رئيس الوزراء خلال أيام

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة أسعار الطاقة ستعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة لمراجعة أخرى لأسعار الغاز للمصانع.

وأوضح توفيق خلال مؤتمر "قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، اليوم أنه تم تخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات، حيث تم خفض الأسعار الغاز لقطاع الإسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ولقطاع الحديد والصلب والألومنيوم من 7 إلى 5 دولارات.

وأضاف أن مشروع جسور يستهدف رفع معدلات التبادل التجاري مع إفريقيا، حيث إنه يوجد 10 شركات فقط في أفريقيا، حيث نستهدف فتح بابا التصدير أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل الشركات الكبيرة

وأوضح أن الوزارة تفاضل حاليا بين 5 دول في منطقة شرق أفريقيا لإقامة مخزنين تخدم 10 دول على الأقل في تلك المنطقة.

وقال توفيق إن الوزارة انتهت من إجراءات تغيير النشاط لنحو 182 قطعة أرض من الأصول التابعة لقطاع الأعمال، استعدادا للبدء في إقامة مشروعات عليها.

وأشار إلى أن تلك الأراضي سيتم إقامة مشروعات عقارية عليها في القطاعات المختلفة السكنية والإدارية وذلك ضمن خطة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

وقال الوزير إن خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات يبلغ 119 شركة.