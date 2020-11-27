مصدر أمني عراقي: مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم الخميس، بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة شمالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين/ 170 كيلو متر شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن" أحد الفلاحين كان يقوم مساء اليوم بأعمال الحراثة في حقله قرب مفرق الشرقاط /110كيلو متراً شمال تكريت/ تعرض لانفجار عبوة ناسفة يعتقد انها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، مما أدى إلى وفاته في الحال وتدمير جرار الحراثة الذي كان يستقله فيما قامت قوة من الشرطة بنقل الجثة إلى ذويه".

وكانت زراعة العبوات الناسفة إحدى أهم وسائل الدفاع التي يقوم بها تنظيم داعش لمواجهة تقدم القوات الأمنية العراقية إبان عمليات طرد عناصر التنظيم من المدن العراقية.

ولا تزال العديد من المناطق العراقية في مختلف محافظات الوسط والشمال تضم آلاف العبوات الناسفة والألغام ولم يتم رفعها حتى الآن.