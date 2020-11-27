البرلمان الألماني يقر حظر الأكياس البلاستيكية

أقر البرلمان الألماني مساء اليوم الخميس حظر أكياس التسوق البلاستيكية اعتبارا من عام 2022.

وبعد فترة انتقالية، تم تمديدها من ستة إلى 12 شهرا بناء على إلحاح من قطاع التجارة، سيتم حظر الأكياس البلاستيكية الخفيفة التي يتراوح سمكها بين 15 إلى 50 ميكرومترا، وهذه هي الأكياس الكلاسيكية المعتاد الحصول عليها عند خزينة المحلات.

وسَيُسْتَثْنَى من الحظر الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام والاكياس البلاستيكية الرقيقة الموجودة في أقسام مثل قسم الفواكه والخضروات على سبيل المثال.

من جانبها، قالت سفنيا شولتسه، وزيرة البيئة التي أعدت مشروع الحظر إن " الحقيبة البلاستيكية هي تعبير عن إهدار الموارد"، مشيرة إلى وجود " بدائل جيدة مثل سلال التسوق وأكياس القماش القابلة للغسيل للفاكهة والخضروات والصناديق القابلة لإعادة الاستخدام للبضائع في قسم المنتجات الطازجة".

واعتبرت منظمة البيئة (دبليو دبليو إف) أن خطوة الخظر لها مجرد أهمية رمزية، مشيرة إلى أن الأكياس البلاستيكية تمثل 1% فقط من استهلاك البلاستيك في ألمانيا.