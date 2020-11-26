إعصار يضرب جنوب الهند برياح عاتية وأمطار غزيرة

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، أن إعصارا قويا وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي للهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

ووصل الإعصار "نيفار" إلى الشاطئ على ساحل إقليم بودوتشيري بسرعة رياح تتراوح من 125 إلى 130 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتسبب الإعصار في إسقاط أشجار وأعمدة كهرباء وغمرت بعض المناطق بأمطار غزيرة.

وضعفت سرعة الرياح لاحقا إلى 100 كيلومتر في الساعة مع تحركها ناحية الشمال والشمال الغربي إلى ولاية تاميل نادو.

وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر على طول سواحل بودوتشيري وتاميل نادو إلى ملاجئ قبل قدوم الإعصار.

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع أمواج البحر وطلبت من الصيادين عدم الخروج خلال النهار.