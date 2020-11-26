سلوفاكيا ترجئ جولة ثانية من اختبارات كورونا الشاملة لأجل غير مسمى

أرجأت سلوفاكيا جولة ثانية من اختبارات فيروس كورونا على مستوى البلاد حيث واجهتها مقاومة متزايدة.



وقال رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الجولة الثانية لن تجرى يومى 6 و7 ديسمبر، ولكنها سوف تجرى في موعد لم يتحدد بعد.



وكان ماتوفيتش قد دفع بقوة لإجراء اختبارات لكافة السكان كوسيلة لعزل المصابين الأفراد، وفي النهاية جرى فحص 6ر3 مليون من التعداد السكاني البالغ 5ر5 مليون نسمة في 31 أكتوبر وأول نوفمبر.



وكانت الجولة الثانية سوف تحدد أي شخص أصابه الفيروس بعد ذلك.



وأظهرت البيانات الخاصة بفيروس كورونا التي صدرت اليوم الخميس ارتفاع الإصابات في البلاد بشكل طفيف.



وكان معارضو الاختبارات الشاملة قد قالوا في السابق إن التراجع الذي حدث مؤخرًا كان نتيجة لإغلاق جزئي في أكتوبر وكان يتعلق قليلا بالاختبارات الشاملة.



وكانت المشاركة في الاختبارات الشاملة طواعية، ولكن أي شخص لم يقدم ما يثبت عدم إصابته بكورونا تم منعه من الذهاب للعمل لأسبوعين.