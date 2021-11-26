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رئيس الفيفا: صلاح لديه الفرصة للتتويج بجائزة الأفضل في العالم

علي البحيري
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 12:17 ص

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لديه الفرصة مثل كل لاعبي العالم في التتويج بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "etc": "بصفتي رئيسا للفيفا لا يمكنني التصويت في الجائزة، لكن محمد صلاح لاعب كبير والجميع يحبه ليس فقط 50 مليون عربي بل الجميع حول العالم يحبه".

وحول نظام تصفيات المرحلة الفاصلة لإفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، قال: "ستلعب المباريات بنظام الذهاب والاياب ، لان المباريات ستكون قوية للغاية وعدد المنتخبات الأفريقية سيكون الضعف بالنسخة القادمة في كأس العالم بقطر 2022 ، وبالتأكيد إفريقيا تستحق الافضل".


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